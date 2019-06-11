زار الفنان الصيني المنشق آي ويوى مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في مستشفى سجن لندن اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن صحته "تتدهور" وحث بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى على منع تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقال آي ويوى المقيم في برلين إنه زار المواطن الأسترالي (47 عامًا) في سجن بيلمارش ومعه والد أسانج اليوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من موعد انعقاد محكمة بريطانية لنظر طلب أمريكي لتسليمه.

وكتب آي ويوى في تغريدة له على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام": إنه في مستشفى السجن وحالته الصحية في تدهور".

وتتهم واشنطن أسانج بالتآمر مع محللة المعلومات الاستخباراتية العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسى مانينج لتسريب معلومات سرية خلال عام 2010.