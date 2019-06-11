أكد محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي أن علاقته بأحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، انتهت تمامًا متمنيًا له وللجهاز الفني للمنتخب التوفيق في الفترة المقبلة.

وقال عواد في تصريحات تلفزيونية: «أحمد ناجي لم يتحدث معي بعد تصريحاتي، الآن هو وقت الدعم والمساندة للمنتخب والجهاز الفني».

وأضاف حارس مرمى الإسماعيلي: «حزين من التعامل الذي تعرضت له، وعلاقتي بأحمد ناجي انتهت تماماً وأغلقت هذا الموضوع، ما كتبته كان وقت عصبية، وكنت أريد إيصال رسالة معينة للجماهير وأعتقد أنها وصلت بالفعل، لم أسافر موسم خارج البلاد من أجل استبعادي من القائمة الأولية لمنتخب مصر».

وأوضح عواد أنه نجح في أول تجربة احترافية له مع الوحدة السعودي، حيث قال: «نجحت في أول تجربة احتراف، وخضت فترة محترمة مع الوحدة، وكانت أقوى نسخة من الدوري السعودي».

وتابع: «أعمل ما بوسعي منذ 3 سنوات ليأتي دوري، لكن الواقع يسير بشكل مخالف لما أسعى إليه، صدمتي ليست بسبب الاستبعاد فقط، ولكن تغيير الكلام قبل وبعد البطولة، وهناك من شكك في قدراتي لكي يبرر استبعادي».

في سياق متصل أكد عواد إن إدارة ناديه رفضت عددًا من العروض المحلية والخارجية لرحيله عن صفوف الفريق في انتقالات الصيف المقبلة.

وأوضح عواد :«كانت هناك عروض موجودة بالفعل داخل النادي، والاسماعيلي كان من الممكن أن يستفيد ماديًا من العروض التي تم عرضها على مجلس الإدارة ولكنهم قرروا استمراري».

وأتم: «كان هناك عرض خارجي وعرض محلي، وكان هناك عرض قيمته 3 مليون ونصف دولار ولكن ليس من الأهلي أو الزمالك».