وزير الداخلية يتفقد استعدادات تأمين المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فور وصوله، اليوم، لمدينة شرم الشيخ، ميدانيا، التجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد.

وتفقد الوزير عددا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والإرتكازات والأقوال الأمنيه ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة ، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يساهم في تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.

واطمأن وزير الداخلية على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة على محاور ومنافذ المدينة.

ووجه وزير الداخلية بإتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء ، وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة.

كما وجه القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات ميدانيًا.