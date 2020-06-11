مرتضى: ملف نادي القرن قضية أجيال «أنا متبنيها»

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قضية نادي القرن، هي قضية أجيال يتبنها، مشيرا إلى أنه ليس لديه مشكلة شخصية مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

ويسعى الزمالك خلال الفترة الحالية لتقديم ملف للمحكمة الدولية الرياضية، ليثبت أنه الأحق من الأهلي بالتتويج بلقب نادي القرن الإفريقي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك:«الخطيب كان يحصل على دور من أجل أن يقابلني، أنا ليس لدي مشكلة شخصية معه، مشكلتي مع من يأتي ناحية نادي الزمالك».

وأشار:«الأزمة بدأت من وقت الحديث عن ملف القرن، وأنا مستمر فيها، هذه قضية اجيال أنا "متبنيها" وهي قضية أجيال مقبلة».