تليجراف تكشف موقف صلاح من الديربي بعد غيابه عن مواجهة بلاكبيرن الودية

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أنه لا مخاوف على محمد صلاح وأندرو روبرتسون ثنائي ليفربول، بشأن الغياب عن مواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بعد 10 أيام بأولى مباريات الريدز بعد عودة البريميرليج.

وغاب صلاح وروبرتسون عن مواجهة ليفربول اليوم الخميس، أمام بلاكبيرن روفرز في مباراة ودية، انتهت بسداسية نظيفة لصالح الليفر، حيث أن صلاح كان قد تعرض لإصابة خفيفة في تدريبات فريقه قبل أيام.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، في تقرير نشرته حول المباراة الودية، أن النادي يقول إنه لا توجد مخاوف بشأن إصابة الثنائي قبل ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه قد يلعب صلاح وروبرتسون إذا تم إجراء مباراة ودية أخرى في الأيام المقبلة قبل مواجهة إيفرتون.

وتقرر استئناف الدوري الإنجليزي بداية من 17 يونيو المقبل، بعدما توقفت المسابقة بسبب فيروس كورونا لمدة 3 أشهر، ويتواجد الليفر في الصدارة ولديه 82 نقطة ويبعد بفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

ويأمل ليفربول في تحقيق اللقب بمباراته المقبلة أمام إيفرتون حيث في حالة فوز الريدز وخسارة مان سيتي أمام آرسنال، فسيتوج الليفر بأول لقب دوري إنجليزي منذ 30 عاما