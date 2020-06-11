موسكو: اقتراح نقل الجنود الأميركيين من ألمانيا إلى بولندا يعقِد الحوار بين روسيا والناتو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اقتراح نقل الجنود الأمريكيين من ألمانيا إلى بولندا من شأنه تعقيد الحوار المستقبلي بين روسيا وحلف الناتو.

وقالت زاخاروفا - خلال إحاطة إعلامية اليوم الخميس- "إن هذا الأمر يثير قلقنا بسبب ظهور دعوات لانتقال الجنود الأمريكيين الذين لا يزالون منتشرين في ألمانيا إلى جارتنا بولندا".

وشددت المتحدثة الروسية على أن إعادة تمركز الوجود العسكري الأمريكي في اتجاه الحدود الروسية يؤدي إلى تفاقم التوتر الأمني المتوتر بالفعل في القارة الأوروبية وسيعقد أيضًا احتمالات قيام حوار بناء بين روسيا والناتو في المجالين العسكري والسياسي.

وأضافت: "إذا كانت النية الحقيقية في واشنطن هي تحرير الأراضي الألمانية تدريجيا من القوات والوحدات الأمريكية، فيجب أن تؤخذ معها الأسلحة النووية الأمريكية غير الاستراتيجية المتمركزة على الأراضي الألمانية".

وأعلن منسق الحكومة الألمانية لشؤون العلاقات عبر الأطلسي بيتر باير - في وقت سابق - أن انسحابا محتملا للقوات الأمريكية من الأراضي الألمانية قد يلحق أضرارا بالغة بالعلاقات بين البلدين.