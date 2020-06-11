أسعار النفط تهبط بأكثر من 3% وسط تجدد المخاوف بشأن تعافي الطلب

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، بأكثر من 3%، وسط مخاوف متعلقة بمدى تعافي الطلب على الخام في الولايات المتحدة مع زيادة في حالات الإصاب الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وبالتزامن مع ارتفاع المخزونات الأمريكية إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وهو ما ينبيء بأن تعافي الطلب قد يحتاج لسنوات.

وهوت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنسبة 3.4% إلى 40.34 دولار للبرميل، وهبط خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنحو 3.64% إلى 38.16 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات ادارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من ارتفاع عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مؤكدا في الوقت نفسه أن البنك سيواصل استغلال صلاحياته في أوقات الطوارئ لدعم الاقتصاد.

وعند إغلاق أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 1.7% أو 66 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 39.60 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ السادس من مارس الماضي، وصعدت عقود خام "برنت" بنسبة 1.3% أو 55 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 41.73 دولار للبرميل.