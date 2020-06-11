أكدت النجمة نيللي كريم خبر ارتباطها برجل الأعمال المصري عمر إسلام، بعد الجدل الذي أثارته الصورة التي شاركت بها نيللي متابعيها عبر خاصية الستوري على موقع "انستجرام"، وظهرت فيها أمام البحر وهي ممسكة بيد شخص دون الكشف عن هويته.

وأثارت الصورة التساؤلات خاصة إنه جاء بعد نفي نيللي لشائعة زواجها الذي تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي قبل أيام قليلة.

وأوضحت نيللي في تصريحات لبرنامج ـET بالعربي أنها احتفلت مؤخرا بخطبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، وإن الزواج سيتم قريبا، وإنها تقضي حاليا اجازتها الصيفية في مدينة الجونة ولا تتابع كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة :"أنا شارية دماغي مليش دعوة بالقال والقيل، المهم إني سعيدة بالحب الذي أعيشه حاليا، وأستمتع بوقتي مع بناتي وأمي وخطيبي والأصدقاء.

يشار إلى أنه انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن زواج الفنانة نيللي كريم للمرة الثالثة، من رجل أعمال شهير، في فيلته بمدينة الجونة، خلال عطلة عيد الفطر الماضي، واقتصر حفل الزفاف على عدد قليل من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن نيللي نافست في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بـ100 وش"، والذي حقق نجاحا جماهيريا، وشاركها بطولته الفنانون آسر ياسين، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، مصطفى درويش، علا رشدي، دنيا ماهر، وزينب غريب، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو زكرى.