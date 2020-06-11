المغرب يسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8533 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 211 حالة .

كما لفتت إلى شفاء خمسة مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7570، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 355817 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.