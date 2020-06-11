الداخلية تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية -بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات- تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

ووجهت أجهزة الوزارة، حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تفيذ عدة قرارات إزالة لتعديات بنطاق مديريات أمن (أسوان، أسيوط، بني سويف، القليوبية، الإسكندرية).

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.