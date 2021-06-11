استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن سبعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة توفى على إثرها بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأوضحت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء "قمع" الجيش الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وجرت المسيرة ضد بناء بؤرة استيطانية جديدة فوق جبل صبيح في بلدة بيتنا رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة تندد بالتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بينهم طفلة رضيعة خلال مواجهات مماثلة مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية عقب التظاهرات الأسبوعية المنددة بالاستيطان.