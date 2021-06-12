محاكمة 4 أشخاص بشأن حريق شب في مخيم موريا للمهاجرين في اليونان

مثل أربعة من أصل ستة أشخاص متهمين بإضرام حريق في مخيم موريا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس، أمام القضاء اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن جلسة المحكمة بجزيرة كيوس عقدت وراء أبواب مغلقة جراء تدابير السلامة المتعلقة بجائحة كورونا.

وذكر موقع "أستراباريس دوت جي آر" الإخباري، أن أنصار المتهمين تجمعوا خارج قاعة المحكمة وسط تواجد أمني كثيف.

وكانت رابطة للمنظمات الأوروبية غير الحكومية قد انتقدت في وقت سابق اعتبار المتهمين مذنبين حتى قبل بدء المحاكمة، خصوصا من جانب وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس الذي تعامل مع ذنبهم على أنه حقيقة عند القبض عليهم.

كان حريق قد شب في سبتمبر 2020 ودمر بالكامل تقريبا مخيم موريا، تاركا 12 ألف شخص بلا مأوى.

تعرفت الشرطة اليونانية على ستة شباب ورجال من أفغانستان واعتبرتهم مشتبه فيهم. وجرى اتهامهم بإضرام الحريق لإجبار السلطات إلى نقلهم إلى البر الرئيسي اليوناني.

وحكم على اثنين منهم بالفعل بموجب قانون القصر بالسجن خمس سنوات ولكنهما استأنفا الحكم.