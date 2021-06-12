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أعداد جريدة الشروق
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اعتقال نائب في لاتفيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 11:46 م | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 11:46 م

اعتقل بشكل مؤقت نائبا بالبرلمان في لاتفيا للاشتباه بأنه جاسوس روسي، حسبما ذكرت وكالة أنباء لاتفيا "ليتا" اليوم الجمعة.

وأفادت الوكالة أن يانيز آدمسونز من حزب هارموني اليساري المعارض المؤيد لروسيا اعتقل اليوم الجمعة بعد صدور قرار قضائي بحقه.

وأكد جهاز أمن الدولة إلقاء القبض عليه.

ورفع برلمان لاتفيا "سايما" الحصانة عن آدمسونز يوم أمس الخميس بناء على طلب المدعي العام.

ووفقا لتقارير إعلامية، أجرى محققون تفتيشا للمنزل الخاص للنائب ومكاتبه.

وكان آدمسونز عضوا في لجنة الدفاع بالبرلمان، لكن لم تكن لديه إمكانية للاطلاع على أسرار الدولة.

ولا يعرف على وجه الدقة الاتهامات الموجهة إليه. واكتفى جهاز الأمن بالقول إن هناك إجراءات قضائية جارية ضده للاشتباه بالتجسس لصالح روسيا.

وقال آدمسونز نفسه إنه لا يعرف التهمة الموجهة ضده، ولا يعتقد أنه ارتكب خطأ.

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