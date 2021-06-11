دبلوماسي صيني يحث الولايات المتحدة على عدم تسييس تتبع منشأ كورونا

قال عضو المكتب السياسي ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانج جيه تشي، اليوم الجمعة، إن الصين تحث الولايات المتحدة على احترام الحقائق والعلم، والامتناع عن تسييس تتبع منشأ "كوفيد-19"، والتركيز على التعاون الدولي في مكافحة الجائحة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث دعا يانج الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، واتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على الوضع العام للعلاقات الصينية - الأمريكية والسلام والاستقرار.

كما دعا يانج، الولايات المتحدة للحفاظ على وعدها ورعاية مصداقيتها والتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بطريقة حكيمة وسليمة.