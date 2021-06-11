بولندا تخفف من قيود كورونا للسماح باستقبال الفنادق لمزيد من النزلاء

أعلنت بولندا يوم الخميس تخفيفا أكثر للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا خلال موسم الأجازات.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في العاصمو وارسو يوم الخميس إنه اعتبارًا من 26 يونيو الجاري سيُسمح للفنادق باستقبال نزلاء بحد أقصى 75 % من قدرتها الاستيعابية. ولن يحتسب الأطفال ضمن هذه النسبة. وكان الحد الأقصى حتى الأن هو 50 %.

وفي المستقبل، يمكن أيضا السماح للمطاعم باستقبال ما يصل إلى 75 % من سعتها. وبالنسبة للحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية، فإن الحد الأقصى الحالي للإشغال يبلغ 50 %.كما سيتم السماح بالرقص في النوادي مرة أخرى بحد أقصى 150 ضيفا.

وذكرت وزارة الصحة في البلاد يوم الخميس أنه تم تسجيل 382 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 84 وفاة بسبب الفيروس .

وحتى الآن فقد تم إعطاء 2ر23 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا وتطعيم حوالي 9ر8 مليون شخص بشكل كامل.

ويقل عدد سكان بولندا عن 38 مليون نسمة بقليل.