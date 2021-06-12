مؤشرات كورونا تسوء في المملكة المتحدة قبل قرار جونسون بشأن الإغلاق

يواجه رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، عددا كبيرا من البيانات عن تطورات الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا التي تشير إلى تدهور الوضع قبل إصدار قراره الصعب بعد غد الاثنين بشأن ما إذا كان سيمضي قدما في المرحلة الأخيرة من إعادة فتح الاقتصاد في وقت لاحق من الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .

وقالت الحكومة اليوم الجمعة، إن معدل حالات العدوى بالفيروس في إنجلترا ارتفع إلى مستويات تم رصدها لآخر مرة في أكتوبر.

وخلص بحث منفصل أجراه مكتب الإحصاء إلى أن واحدا من كل 560 شخصا في إنجلترا أصيب بالفيروس في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو، ارتفاعا من واحد من كل 640 في الأسبوع الذي سبقه و1 من كل 1340 في أوائل مايو.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة تسجيل إجمالي 42323 حالة إصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي ظهرت لأول مرة في الهند، بزيادة قدرها 29892 حالة خلال أسبوع، وفقا لتحديث أسبوعي للبيانات المتعلقة بالسلالة أصدرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا.