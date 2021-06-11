المدعي العام في بيرو يسعى لاحتجاز مرشحة في الانتخابات الرئاسية

شهدت الانتخابات الرئاسية في بيرو تقلبات مفاجئة حيث يسعى المدعي العام لاحتجاز المرشحة كيكو فوجيموري لانتهاكها شروط الإفراج عنها بكفالة في الوقت الذي تعرب فيه عن شكوك في نتائج جولة إعادة محتدمة للانتخابات الرئاسية ضد اليساري بيدرو كاستيلو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه يتم التحقيق مع فوجيموري ، التي تم سجنها ثلاث مرات منذ عام 2018 ، بتهمة غسل أموال وقيادة منظمة إجرامية ، على الرغم من أنها لم تتم إدانتها بأي شيء. كما يخضع زوجها والعديد من أقرب مساعديها للتحقيق

وقال المدعي العام خوسيه دومينجو بيريز إنها (فوجيموري) لم تلتزم بشروط إطلاق سراحها في عام 2020 والتي تمنعها من التواصل مع شهود في قضية مساهمات غير مشروعة مزعومة لحملة انتخابية ، حسبما ذكرت صحيفة (ال كوميرسو) مستشهدة بنسخة من طلبه.