علي الدين هلال: السياسة تعني حل مشكلات الناس والارتقاء بأحوالهم

قال الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ السياسة تعني حل مشكلات الناس والارتقاء بأحوالهم المعيشية والفنية والأخلاقية والمعنوية والدينية، حيث تتم على مستويين؛ داخل البلد وخارجه، مشيرًا إلى أنّ السياسة الخارجية أداة معاونة للسياسة الداخلية.

وأضاف في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "CBC"، أن النشاط الخارجي لرئيس الدولة يستهدف دعم أهداف السياسة الداخلية، حيث تستهدف السياسة الخارجية تحقيق التنمية مثل المشروعات القومية الكبرى والموانئ والسكك الحديدية وغيرها.

وأوضح أن السياسة الخارجية يجب أن تحصل على أكبر عدد من الحلفاء والأصدقاء وتقليل الأعداء والمتنافسين وعدم الانخراط في الصراعات وتجنب الحروب إلا في حال تهديد الأمن القومي مباشرة، متابعًا: "مش هندخل حرب من أجل زعامة أو تحالفات إقليمية، لأن الحرب نار وانفاق أموال واستشهاد ناس وهجم بنية تحتية".

وأكد أنّ التنمية يلزمها خلق مناخ من الاستقرار وحل الصراعات في المنطقة، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية يجب أن تعني تنويع الأصدقاء وعدم وضع كل البيض في سلة واحدة، ومن ثم فإن مصر لا تراهن في مستقبلها او أزماتها على أي دولة في العالم، لكنها تراهن على نفسها وشعبها.