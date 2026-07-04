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أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بقيادة الفراعنة إلى دور الـ16 من كأس العالم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر لمصر وللشارع العربي والأفريقي.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "أبارك للشعب المصري، ولكل الجماهير العربية والأفريقية، فقد نجحنا في تشريف الكرة العربية والأفريقية بهذا التأهل."

وأضاف المدير الفني: "كنت أدعو الله أن يحسم المنتخب المباراة قبل الوصول إلى ركلات الترجيح، لأنني كنت أتمنى إسعاد الجماهير التي تستحق الفرحة."

وتابع: "أتمنى أن يوفقنا الله دائمًا حتى نرسم البسمة على وجوه الشعب المصري وكل الجماهير العربية، فهم يستحقون كل خير."

وحرص حسام حسن على توجيه رسالة خاصة إلى الشعب الفلسطيني، قائلًا: "أشكر الشعب الفلسطيني، وأسأل الله أن يوفقهم وينصرهم، وأن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الفوز يهديه إلى الشعبين المصري والفلسطيني، تقديرًا لدعمهما ومساندتهما للمنتخب خلال مشواره في البطولة.