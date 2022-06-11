قالت وزارة النقل السورية، الجمعة، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي تسبب بخروج المهابط عن الخدمة.

وأضافت في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير مع الإنارة الملاحية إضافة إلى تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة العدوان، وبالتالي تم نتيجة لهذه الأضرار تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعارٍ آخر .

وأشارت الوزارة إلى أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إزالة آثار العدوان وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار وستتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية.

ولفتت الوكالة إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت فجر اليوم لـ"عدوان إسرائيلي" بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وأدّى الهجوم إلى إصابة مواطن مدنى بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.