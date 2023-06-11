انطلقت فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، منذ قليل، تحت عنوان "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. التفرغ لعضوية المجلسين"، وذلك بمشاركة ممثلى الأحزاب والقوى السياسية.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، حيث يناقش جلستين حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.