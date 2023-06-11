أوكرانيا تعلن إسقاط 6 طائرات روسية بدون طيار من طراز شاهد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية ، صباح اليوم الأحد ، عن إسقاط ست طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد -136/131 تابعة للجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن الروس يواصلون مهاجمة أوكرانيا بطائرات شاهد -136 / 131 الهجومية إيرانية الصنع".

وأضاف البيان أن القوات الروسية هاجمت مناطق الخطوط الأمامية في إقليمي خاركيف وسومي، وبحسب معطيات أولية، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية ست طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع في منطقة مسئولية القيادة الجوية الأوكرانية الشرقية.