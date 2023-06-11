إيران: من الممكن إبرام اتفاق نووي مع الغرب

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، اليوم الأحد، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول أنشطة طهران النووية، إذا ظلت البنية التحتية النووية للبلاد دون مساس.

وأضاف خامنئي: "لا ضير في الاتفاق (مع الغرب) لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها"، مشيرا إلى أنه يتعين على طهران مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إطار من الضمانات، بحسب وكالة "رويترز".

ووصلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى إلى طريق مسدود في سبتمبر، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بتقديم مطالب غير منطقية.

وحد الاتفاق من نشاط إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.