أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا فوق البحر قبالة شواطئ حيفا. ولوحظ أنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات لاختراق طائرة معادية وفقا للسياسة هناك ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هذه المرة الأولى منذ بدء الحرب التي ُيدخل فيها حزب الله مسيّرة إلى حيفا وهذا حدث استثنائي.

من جهته، أعلن الإعلام الحربي في حزب الله أن عناصره في وحدة الدفاع الجوي ‏تصدت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء 2024 لطائرة إسرائيلية معادية انتهكت الأجواء ‏الللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الأجواء اللبنانية على الفور.‏