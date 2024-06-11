متحدث الخارجية الأمريكية: لا نتفق مع تصريحات ومواقف بعض المسئولين الإسرائيليين

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وريبرج، إنّ بلاده لا تتفق مع تصريحات ومواقف بعض المسئولين الإسرائيليين (في إشارة إلى وزراء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو مقربين منه).

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تقيم علاقاتها مع الأشخاص أو الأحزاب في إسرائيل، لكن العلاقات مقامة مع الحكومة.

وأشار لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأنه في لقاء يوم أمس مع نتنياهو، سمع من الأخير موقفًا يُبدي استعدادًا للدخول في هذا الاتفاق.

وأشار إلى أنّ إسرائيل أعلنت هذا الأمر منذ عدة أيام، لكنّ الجديد حاليًّا هو الرد الذي قدّمته حركة حماس.

المتحدث الاقليمي للخارجية الأمريكية يرد على بعض تصريحات الجانب الإسرائيلي المستفزة



يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/3U2yUG0U7f#يحدث_في_مصر #MBCMASR pic.twitter.com/cRU7vmwBvw — يحدث في مصر (@YahdothFiMasr) June 11, 2024

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر وقطر تسلّمتا، ردًا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضافت الوزارة في بيان: «يؤكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة».

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، عن تسلم القاهرة والدوحة ردًا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت في بيان، مساء الثلاثاء، إن الجانبين (المصري والقطري) يؤكدان أن جهود الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة، مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق.

وأضافت أن الوسطاء سيدرسون الرد ومن ثم التنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات المقبلة.

قطر ومصر تعلنان عن تسلّمهما رداً من "حماس" والفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/5WcESONo3K — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 11, 2024

في غضون ذلك، أفاد بيان مشترك لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بتسليم رد فصائل المقاومة الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وقال البيان، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة سلما على رأس وفد مشترك من الحركتين رد فصائل المقاومة مساء اليوم لقطر خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، كما تم إرسال الرد إلى مصر.

وأضاف البيان أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة.

وأبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد الفلسطينيين انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية.