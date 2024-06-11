‏محافظ كفر الشيخ يفتتح نادي الخالدين بعاصمة المحافظة تجريبيا

‏افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، مساء الثلاثاء، نادى الخالدين وسط مدينة كفرالشيخ، تجريبيًا، والذى يعد من أهم المشروعات الترفيهية والإجتماعية والخدمية؛ لخدمة أهالى المحافظة، وتقديم الخدمات النوعية المتميزة، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة

خلال الافتتاح استمع محافظ كفرالشيخ إلى شرح مفصل عن مشروع إنشاء نادي وحديقة الخالدين، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة قرآنية، ثم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الدولة بمحافظة كفرالشيخ فى شتى المجالات منها مشروعات الطرق، والتعليم والصحة والكهرباء والزراعة، والموارد المائية والرى، وتبطين الترع والمدارس الجديدة ومشروعات حياة كريمة إلى آخره من المشروعات، ثم فليم تسجيلى عن مراحل إنشاء نادي الخالدين ثم تفقد أقسام نادى الخالدين، ومنها " قاعة الجمنازيوم وقاعة الفيديو جيم وألعاب الكمبيوتر، والجناح والغرف الفندقية، وحمام السباحة وملعب البادل تنس، والمطعم "، ثم الفقرات الفنية للحفل من بينها فقرة كورال مدارس التربية والتعليم وعدد من الفقرات الفنية التي قدمتها فرقة الموسيقي العربية والفنون الشعبية بمديرية وقصور ثقافة ومسرح كفرالشيخ، ثم التقاط الصور التذكارية وختام مراسم الاحتفال.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح نادى الخالدين فى وسط مدينة كفرالشيخ، أمل جديد ورؤية مستقبلية واعدة تجمع بين الفخامة والرفاهية، ليصبح مركزًا للترفيه ومتنفسًا لكل أبناء المحافظة، حيث يضم فندق مميز للوافدين، وقاعة للأفراح والمناسبات المختلفة تسع حتى 350 فرد، وقاعات متعددة الأغراض، ومطعم للمأكولات المتنوعة، وكافتيريا، وأماكن ترفيهية، وحمام سباحة، وغرف تغيير ملابس، وملعب بادل تنس من الطراز الأول، ومنطقة بلاى ستيشن حديثة، وصالة جيم، وصالات ألعاب متنوعة تناسب جميع الأعمار.

قال محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح نادى الخالدين جزء من رؤية شاملة لتطوير المحافظة، وثمرة جهد وتعاون فريق عمل متفانى ليكون رمزًا للإبتكار والتميز، وذلك فى إطار إهتمام المحافظة بتوفير سبل الترفيه والخدمات المتميزة للمواطنين، وتعزيز وتنمية المجتمع المحلى، ويعد مشروعًا إجتماعيًا ترفيهيًا متميزًا، يهدف إلى توفير مساحة ترفيهية وثقافية مميزة لأهالى محافظة كفرالشيخ.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تطوير نادى وحديقة الخالدين لتكون الوجهة الأولى للترفيه والرفاهية فى المحافظة، حيث تجتمع الأناقة مع الإبتكار فى التصميم ليضع معيارًا جديدًا للتميز، لافتًا أنه تم وضع خطة عاجلة للتوسع فى إنشاء الحدائق والمساحات الخضراء والمظلات على مستوى المحافظة، لتقديم الخدمات الترفيهية النوعية للأهالى، وتوفير بيئة جذابة للجميع، منها الحديقة المركزية المجاورة لدوران الملك عبدالله، والحديقة المجاورة لمبنى موقف القاهرة الجديد، وغيرها من الحدائق والمتنزهات العامة في جميع مراكز ومدن المحافظة.



