الخارجية الأمريكية: يمكننا الضغط على إسرائيل إذا كانت تعيق وصول المساعدات لغزة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وريبرج، إنّ هناك بعض العوائق أمام وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنّه إذا كانت أي من هذه العوائق سببها الجانب الإسرائيلي فإن لدى الولايات المتحدة إمكانية للضغط على تل أبيب في هذا الخصوص.

وكرّر وريبرج اتهامات لحركة حماس بأنها تستخدم المدنيين كدروع بشرية وفق زعمه.

وأشار إلى أن جهود بلاده بذلت جهودا لإيصال وتوزيع المساعدات برا وبحرا جوا بالتنسيق مع مصر.

وشدد على أنّ أفضل مسار لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة يتمثل في نهاية هذه الحرب والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.