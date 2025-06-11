جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا ومنشآت في وسط وشمالي الضفة بزعم البناء دون ترخيص

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا و12 منشأة في محافظتي رام الله وسلفيت بالضفة الغربية، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية برفقة آليات هدم اقتحمت بلدة كفر الديك غربي سلفيت في شمالي الضفة الغربية، وشرعت بعملية هدم منزل المواطن يونس الديك مكون من طابقين بدعوى البناء دون ترخيص.

وأوضح الشهود أن القوات أخلت المنزل من سكانه قبل أن تهدمه بواسطة جرافات.

وفي بلدة المغير شرقي رام الله، شرعت قوة إسرائيلية بعملية هدم 12 منشأة زراعية بينها آبار جمع مياه وغرفة زراعية وجدران حجرية، بذات الذريعة بحسب شهود عيان.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر الأخيرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس (شمال) منذ 21 يناير الماضي.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 977 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.