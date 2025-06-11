السعودية تسقط أمام أستراليا وتنتقل إلى الملحق الآسيوي في تصفيات المونديال

تلقى المنتخب السعودي خسارة مؤلمة على أرضه وبين جماهيره أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الأخضر قد تقدم أولًا عبر عبد الرحمن العبود في الدقيقة 19، بعد تمريرة متقنة من سالم الدوسري، لكن منتخب أستراليا قلب الطاولة بهدفين حملا توقيع كونور ميتكالف في الدقيقة 42، وميشيل دوك في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 19 نقطة، ليحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة تواليًا، بعدما حل في المركز الثاني خلف المتصدر الياباني (20 نقطة).

أما المنتخب السعودي، فاكتفى بالمركز الثالث برصيد 13 نقطة، ليخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى المرحلة الرابعة من التصفيات، إلى جانب منتخب إندونيسيا صاحب المركز الرابع بـ12 نقطة.

وبحسب نظام التصفيات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض المنتخبات صاحبة المركزين الثالث والرابع مرحلة الملحق الآسيوي، ويغادر المنتخبان في المركزين الخامس والسادس التصفيات.