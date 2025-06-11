ترامب: ثقتي تتراجع بشأن التوصل لاتفاق نووي مع إيران

نقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن ثقته تتراجع بشأن التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأضاف ترامب أنه لا يزال مصممًا على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، و"لا أرى نفس الحماسة لدى الإيرانيين لإبرام اتفاق وأعتقد أنهم سيرتكبون خطأ لكن سنرى".

وتابع: "من الأفضل تجنب الحرب وبدون أن يموت الناس لذا من الأفضل بكثير أن يتم ذلك بهذه الطريقة".

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه "من الواضح أن التوصل إلى اتفاق قادر على ضمان استمرار الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني أصبح متاحا وفي متناول اليد"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف عراقجي، خلال منشور عبر منصة "إكس": "أعلن الرئيس الامريكي ترامب فور دخوله البيت الأبيض أنه لا ينبغي لإيران امتلاك أسلحة نووية، وهذا الموقف يتوافق في الواقع مع عقيدة ايران ويمكن استخدامه كأساس رئيسي للاتفاق المشترك".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زادة، إنه "إذا لم تصل المفاوضات النووية إلى نتيجة وفرض علينا الصراع، وفي حال وقوع أي عدوان محتمل، فإن الخسائر على الجانب الآخر ستكون أكبر وستضطر الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة".

وفي إشارة إلى المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أضاف: "للأسف، أطلق بعض المسؤولين الأميركيين خلال المفاوضات تهديدات بأن الصراع سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع: "نأمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة ولكن إذا لم يحقق ذلك وفرض علينا صراع، فلا شك ان خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا. وفي هذه الحالة، ستضطر أمريكا الى مغادرة المنطقة لأن جميع قواعدها في متناول أيدينا، ويمكننا الوصول إليها، وسنستهدفها جميعا في الدول المضيفة".