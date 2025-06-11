السعودية تعلن إطلاق موسم العمرة وبدء إصدار تأشيرات معتمري الخارج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، انطلاق موسم عمرة 1447 هـ، بإصدار التأشيرات للمعتمرين من خارج المملكة، وأوضحت في بيان لها على موقع "إكس" أنه سيُتاح إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة عبر تطبيق "نُسك"، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وكانت الوزارة قد أعلنت نجاح موسم الحج 1446 هـ، بتوفير سبل الراحة والتيسير على حجاج بيت الله الحرام.

وكان وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة أعلن أن عدد المعتمرين والزوّار بلغ خلال الربع الأول من العام 2025، أكثر من 5ر6 مليون معتمر، بزيادة 11%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.