 تراجع أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تراجع أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي


نشر في: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 8:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 8:18 ص

تراجعت أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% شهريا، وفقا لبيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الأربعاء.

كان محللون يتوقعون استقرار الأسعار خلال مايو، بعد ارتفاعها خلال أبريل بنسبة 3ر0% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 2ر0% وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2ر3% خلال الشهر الماضي وهو ما جاء أيضا أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاعا بنسبة 5ر3%، مقابل ارتفاع بنسبة 1ر4% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 4% وفقا للبيانات الأولية.

وذكر بنك اليابان المركزي أن أسعار صادرات اليابان انخفضت خلال مايو بنسبة 9ر0% شهريا وبنسبة 4ر1% سنويا، في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 2ر1% شهريا وبنسبة 7ر4% سنويا.

 


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