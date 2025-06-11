البنتاجون: إيران قادرة على صناعة 10 شحنات نووية خلال 3 أسابيع

صرح قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا أن إيران تمتلك قدرات لصناعة ما يصل إلى 10 شحنات نووية في غضون ثلاثة أسابيع.



وقال كوريلا خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء: "إذا قرر النظام (الإيراني) الإسراع بتطوير السلاح النووي، فإن المخزونات المتوفرة وأجهزة الطرد المركزي في عدد من المفاعلات ستكون كافية حسب تقديراتنا لإنتاج الـ 25 كغم الأولى من المادة اللازمة للسلاح خلال أسبوع واحد، وما يصل إلى 10 شحنات نووية في غضون 3 أسابيع".



وتابع قائلا إن "في حال حصول إيران على الأسلحة النووية ستفعل الدول الأخرى في المنطقة كل ما بوسعها للحصول على السلاح النووي، أي تطويره أو شرائه لتكون قادرة على الحفاظ على القدرات لردع إيران".

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة حول برنامج إيران النووي، ومن المقرر أن تجري الجولة السادسة منها في عمان يوم 15 يونيو الجاري.

وأعلنت الولايات المتحدة مرارا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما نفت طهران وجود نوايا لديها لتطوير الأسلحة النووية.