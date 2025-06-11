• إحدى القوتين بلغ قوامها 50 جنديا وباشرت عملية تجريف في منطقة بئر شعيب، وفق وكالة الأنباء اللبنانية..

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الأربعاء، بأن قوتين إسرائيليتين اخترقتا حدود البلاد الجنوبية، وفصل بينهما مجرد ساعات.

وقالت إن "أكثر من 50 جنديا اسرائيليا تجاوزوا الخط الأزرق وقاموا بعملية تجريف في منطقة بئر شعيب، شرق بلدة بليدا جنوب لبنان، فجر اليوم".

وذكرت أن الجنود تجاوزوا الخط الأزرق - فاصل الحدود بين إسرائيل ولبنان- وبرفقتهم جرافتين، وباشروا "عملية تجريف".

كما خرقت قوة إسرائيليّة معززة بآليتين وجرافة مجنزرة، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، السياج التقني (الشائك) في منطقة كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل الحدودية، وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية، دون تحديد ما إذا كانت اخترقت الخط الأزرق.

والخط الأزرق هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان من جهة أخرى في 7 يونيو 2000. ولا يعتبر الخط الأزرق حدوداً دولية لكن تم إنشاءه بهدف وحيد هو التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.

وتواصل إسرائيل انتهاكاتها جنوب لبنان، في تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع برعاية أمريكية فرنسية في 27 نوفمبر 2024.

ورغم الاتفاق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

كما ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات للاتفاق وخلّفت ما لا يقل عن 211 شهيدا و504 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي 8 أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.