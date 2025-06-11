إقليم توسكانا الإيطالي يقطع علاقاته مع إسرائيل احتجاجا على الحرب في غزة

أعلن مجلس إقليم توسكانا، أحد أبرز أقاليم وسط إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن قراره الرسمي قطع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن القرار جاء في أعقاب تصويت داخل المجلس الإقليمي، احتجاجا على ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ويعكس القرار موقف الإقليم الإيطالي تجاه التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة، والذي خلّف آلاف الشهداء من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

يذكر أن إقليم توسكانا يعتبر ثاني إقليم إيطالي يتخذ خطوة مماثلة، بعد أن سبقه إقليم بوليا إلى الإعلان عن قطع العلاقات مع تل أبيب نهاية الشهر الماضي.