استشهاد شخص وإصابة 3 في غارة بمسيرة إسرائيلية على جنوب لبنان 

استشهد شخص وأصيب ثلاثة آخرون في غارٍة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، استهدفت باحة منزلٍ في بلدة بيت ليف في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة بمسيّرة إسرائيلية "على بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وقصف في جنوب لبنان، وتنفّذ غارات في شرق لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.