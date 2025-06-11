﻿ريان شرقي: مانشستر سيتي سيتوجه إلى أمريكا من أجل العودة بكأس العالم للأندية

أعرب النجم الفرنسي الشاب ريان شرقي، المنضم حديثًا إلى صفوف مانشستر سيتي، عن تطلعه الكبير للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق الإنجليزي سيسافر إلى الولايات المتحدة بهدف واحد فقط، وهو التتويج باللقب.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن تعاقده مع شرقي، البالغ من العمر 21 عامًا، قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وقال شرقي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" هذه الكأس جديدة ونريد الفوز بها، سنذهب إلى الولايات المتحدة من أجل ذلك."

وأضاف: "البطولة تُقام كل 4 سنوات، وأرغب أن يفوز مانشستر سيتي بها، خصوصًا وأنها النسخة الأولى من نوعها."

ويشارك مانشستر سيتي في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بين 14 يونيو و13 يوليو، ضمن مجموعة تضم الوداد البيضاوي المغربي، والعين الإماراتي، ويوفنتوس الإيطالي.

وعن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، قال شرقي:" كنت أتابع مباريات البريميرليج باستمرار، وبالنسبة لي هو أفضل دوري في العالم، أنا متشوق للغاية للعب على ملعب الاتحاد ومع زملائي الجدد."

وتابع حديثه مؤكدًا أهمية المشاركة في البطولات الكبرى:" من المهم جدًا بالنسبة لي أن ألعب في بطولات مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على اختياره الواعي للسيتي:" عندما علمت برغبة مانشستر سيتي في التعاقد معي، وأن الفريق يشارك في دوري الأبطال، كان ذلك أمرًا حاسمًا، أريد أن أشارك في كل البطولات الممكنة خلال مسيرتي، وأشعر أن هذه هي اللحظة المناسبة للانطلاق."