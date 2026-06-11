الرئيس اللبناني: نطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل

طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وفق عدد من النقاط منها: الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وانتشار الجيش، وعودة النازحين والأسرى.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، مساء الخميس، جاء ذلك خلال استقبال عون، لوفد مؤسسة «ثقافة وحرية»، برئاسة الوزير السابق إبراهيم نجار.

وأضاف: «خيارنا يبقى الدولة، كونها تحمينا كلنا وعلينا أن نقتنع أننا دولة ذات سيادة»، متعهدًا بعدم الانسحاب من المفاوضات مع إسرائيل حتى تحقيق مصلحة الوطن.

وأكمل: «لن ننسحب من المفاوضات على الرغم من الضغوط، وسنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة وطننا».

وشدد على أن «المراكز التي يصل اليها أي مسئول ليست ترفًا، بل مسئولية؛ فإمّا أن يكون على قدر مسئولياته وحجم قراراته، أو فليبق في منزله»، بحسب تعبيره.

ومن المقرّر استئناف المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلي، التي انطلقت في 14 أبريل الماضي، في وزارة الخارجية الأمريكية، في 22 من الشهر الجاري.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار.

ويعتمد وقف إطلاق النار – بحسب البيان - على الوقف الكامل لنيران حزب الله، وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني.