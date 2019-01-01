وزارة الثقافة تنعي موسيقار الفن الشعبي في مصر سمير جابر

نعت وزارة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات التابعة لها الفنان والعالم الجليل سمير جابر، أحد أهم الباحثين ومؤسسي فرق الفنون الشعبية في مصر، والذي غيبه الموت، الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن الراحل لقب بموسيقار الفن الشعبي في مصر ومثل أيقونة للبحث الميداني في مجال التراث الشعبي في مصر والعالم العربي.

يذكر أن سمير جابر من الرعيل الأول للفرق القومية للفنون الشعبية منذ إنشائها في عام 1960، قام بعمل أطلس الرقصات الشعبية المصرية والذي يعد من أهم المراجع للباحثين والأكاديميين، تخصص في مجال فنون التعبير الحركي "الرقص الشعبي والألعاب الشعبية"، قدم العديد من الدراسات وقام بعشرات البعثات الميدانية كباحث بمركز دراسات الفنون الشعبية منذ خمسينيات القرن الماضي، قام بتطبيقات عملية في تدوين حركات الرقص الشعبي باعتباره صاحب منهج علمي يساير الاتجاهات العالمية في هذا المجال، أسهم في تدريس بعض مواد الرقص الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.



