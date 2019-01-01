بلماضي يكشف سر بكائه في مباراة كوت ديفوار

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كشف جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن هدف الخُضر منذ الوصول إلى القاهرة هو التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي، إن لاعبيه كان لديهم أزمة في اللمسة الأخيرة، المنتخب وصل كثيرا للمرمى وفشل في التسجيل، ولكنه سوف يتذكر الفوز وهو الأهم وليس ضياع الفرص.

وتابع: " تخطينا عقبة صعبة، منتخب كوت ديفوار ليس خصما سهلا ولكننا كما نذكر دائما هدفنا وأضح منذ الوصول للقاهرة وهو تحقيق اللقب".

وقال بلماضي ، إن ضربات الترجيح كانت صعبة على الجميع، رأيت يوسف عطال بجانبي يبكي وهو مصاب وهو ما جعلني أبكي.

وتابع المدير الفني للخضر، بالطبع كان لدي تخوف ولكني كنت أعلم برجولة وروح اللاعبين.