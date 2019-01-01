مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات في حادث قطار في باكستان

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا حتفهم، وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين؛ إثر اصطدم قطار ركاب شرقي باكستان بعربة شحن كانت متوقفة على القضبان، وفقا لما ذكره مسؤولون اليوم الخميس.



وقال قائد الشرطة المحلية عمر سلامات إن القطار كان متجها من مدينة لاهور شرقي البلاد إلى إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد عندما وقع الحادث قبل الفجر.



وأضاف سلامات أن المحرك تعرض لأضرار بالغة وأن ثلاث عربات على الأقل من القطار خرجت عن مسارها جراء التصادم.



وقال مسؤول آخر بالشرطة يدعى حفيظ بوجتي إن عدد القتلى ربما يرتفع نظرا لأن هناك ثلاثة جرحى في حالة حرجة وربما يكون هناك ركاب آخرون محاصرون داخل عربات متضررة.



وأضاف بوجتي أن رجال الإنقاذ يقطعون العربات بأدوات كهربائية للوصول إلى الركاب المحاصرين.



وصرح جميل أحمد رئيس الإدارة المحلية بأنه لم تتسن معرفة سبب الحادث على الفور وأن تحقيقا سيبدأ بمجرد انتهاء عملية الإنقاذ.



يذكر أن حوادث القطارات شائعة في باكستان، حيث لم يتم تحديث العديد من القضبان التي وضعها الحكام البريطانيون خلال فترة الاستعمار قبل عام 1947.