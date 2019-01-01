افتتاح معرض دولي للأحجار الكريمة جنوب غربي الصين

افتتحت الصين معرض "تشاينا كونمينج الدولي للأحجار 2019" في مدينة كونمينج بمقاطعة يونان جنوب غربي الصين، بمشاركة عارضين من 24 دولة ومنطقة.

وذكرت سلطات مقاطعة يونان – في بيان اليوم - أن المعرض يمتد لستة أيام بمشاركة عارضين من إيطاليا وألمانيا وسريلانكا وميانمار وأفغانستان وغيرها من الدول، مشيرة إلى أنه تم إنشاء أكثر من 2800 كشك وسبع قاعات عرض على مساحة 65 ألف متر مربع، فيما سيتم عقد أكثر من 50 منتدى ومحاضرة عن المجوهرات والتصميم وصناعة الأحجار الكريمة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المعرض.

وتعتبر مقاطعة يونان من بين أولى المناطق في الصين التي تستخدم موارد الأحجار الكريمة وتطورها.

وتجاوزت قيمة إنتاج صناعة الأحجار في يونان 100 مليار يوان (5ر14 مليار دولار) العام الماضي.