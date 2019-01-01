وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تبحث مع مسئولين إثيوبين سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هو مع كبار المسؤولين في إثيوبيا، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة كوريا الجنوبية لأديس أبابا، وهي المحطة الأولى لها في إطار جولتها الإفريقية.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - اليوم الخميس - إن وزيرتها اجتمعت مع كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي ونظيرها الإثيوبي جيدو اندرجاتشيو في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا).

ونقلت (الوكالة) عن كانج قولها "إن إثيوبيا تقود الاستقرار في المنطقة من خلال تحسين العلاقات مع (إريتريا) وجهود الوساطة لتشكيل حكومة انتقالية في السودان".. مشيرة إلى نتائج الاجتماعين الأخيرين بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وبين زعماء الكوريتين والولايات المتحدة في قرية الهدنة (بانمونجوم).. داعية رئيس الوزراء الإثيوبي إلى التأييد والتعاون لنزع السلاح النووي وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبيئة والتعليم والتخليص الجمركي بناء على العلاقات التاريخية بين البلدين.. قائلا: "نأمل في أن تؤتي جهود البلدين لتحقيق الاستقرار والمصالحة في المنطقة ثمارها"، معربا عن تأييد بلاده الثابت لعملية السلام لحكومة مون جيه-إن في شبه الجزيرة الكورية.

وخلال لقائها مع وزير الخارجية الأثيوبي، قالت الوزيرة كانج إنها تأمل في أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في تعزيز التجارة والاستثمار بين كوريا الجنوبية وإثيوبيا.. داعية الحكومة الإثيوبية إلى تقديم الدعم والتعاون لحل الصعوبات التي تعاني منها الشركات الكورية الجنوبية العاملة في إثيوبيا.

واتفق الوزيران على تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين وتسريع وتيرة المفاوضات حول اتفاقية ضمان الاستثمار.

وتعهد وزير الخارجية الأثيوبي بالتعاون الوثيق لحل صعوبات الشركات الكورية الجنوبية، واقترح إنشاء مجمع صناعي خاص للشركات الكورية الجنوبية في إثيوبيا.