يصوت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء المقبل، على ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، لرئاسة المفوضية الأوروبية، وذلك وسط حالة من عدم اليقين مما إذا كانت ستتمكن من تجاوز هذه العقبة الأخيرة.

وقال متحدث باسم البرلمان اليوم إن أعضاء البرلمان سيستمعون إلى بيان من "فون دير لاين" في التاسعة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش)، قبل إجراء مناقشات حول ترشيحها، على أن يُطرح الترشيح للتصويت في الساعة السادسة مساء.

وتقوم الوزير بمحاولات مضنية للفوز بتصويت المشرعين الأوروبيين بعدما رشحها الزعماء الأوروبيون بصورة مفاجئة.

ويبدي كثير من البرلمانيين ترددا في التصويت لمرشحة لم تخض انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في مايو الماضي.

ويتعين أن تحصل الوزيرة على أصوات ما لا يقل عن 374 نائبا يمثلون الأغلبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 746 نائبا من أجل الفوز بالمنصب.

وحتى الآن لم يعلن إلا حزب الشعب الأوروبي المحافظ، الأكبر في البرلمان بـ182 مقعدا، دعمه لها.

وإذا ما نجحت، فإنه من المقرر أن تتسلم فون دير لاين المنصب خلفا لرئيس المفوضية المخضرم جان-كلود يونكر في الأول من نوفمبر.

ومن المقرر إجراء التصويت بصورة سرية الثلاثاء القادم في ستراسبورج، وليس من الضروري أن يصوت جميع النواب وفقا لانتماءاتهم الحزبية.