وزيرة السياحة تغادر إلى أمريكا بدعوة من «ناشيونال جيوجرافيك»

وتشارك في الاحتفال الذي تنظمه السفارة المصرية بواشنطن بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو



غادرت فجر اليوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على الدعوة الرسمية التي تلقتها الوزيرة من مؤسسة "ناشيونال جيوجرافيك" لزيارة مقرها، والمشاركة في الاحتفال الذي تنظمه سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن بمقر المؤسسة بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو.

كما تمت دعوة الوزيرة لزيارة معرض "ملكات مصر" الذي تنظمه مؤسسة "ناشيونال جيوجرافيك"، بالتعاون مع المتحف المصري بتورينو في إيطاليا، ومتحف مونتريـال للآثار بكندا، والسفارة المصرية في واشنطن، للترويج للسياحة والثقافة المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تلقي المشاط كلمة خلال الاحتفال، والذي يحضره حوالي 1000 مشارك مصري أمريكي، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية، وعقد عدة لقاءات مع مسئولي عدد من المؤسسات الدولية، إضافة إلي عقد عدد من اللقاءات الإعلامية.

وقبيل المغادرة أكدت على أهمية هذه الزيارة التي تأتي من منطلق اهتمام وزارة السياحة بالسوق الأمريكي، الذي جاء في المركز العاشر ضمن الأسواق السياحية الأكثر تصديرا للسياحة إلى مصر في عام 2018، وحقق زيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2017، وحرصا منها على استثمار هذه الزيادة لتحقيق مزيد من التدفقات السياحية، خاصة وأن السائح الأمريكي يعتبر من ضمن الشرائح ذات الإنفاق المرتفع.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التواجد في مثل هذه الأحداث للترويج لمصر بالخارج، خاصة وأن توقيت الزيارة يتوسط احتفال الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الاستقلال، وكذا احتفالات مصر بثورة 23 يوليو.