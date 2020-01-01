مقتل واحتجاز العديد من المدنيين الأفغان في أنحاء متفرقة من البلاد

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ذكر مسؤولون، اليوم السبت، أن مدنيين في أفغانستان حوصرا في تبادل لإطلاق النار، فيما قتل العديد أو اصيبوا او احتجزوا كرهائن في ثلاثة أقاليم أفغانية على الأقل.

وقتل ستة مدنيين في إقليم غزني بجنوب شرقي البلاد ، عندما انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في حافلتهم الصغيرة، حسبما أفاد مسؤولون بالمجلس المحلي للولاية.

كما جُرح 12 آخرون في الحادث الذي وقع في منطقة جاغاتو في الإقليم، حسب عضو المجلس، خالق داد أكبري.

وحمّل مسؤولون حركة طالبان مسؤولية الحادث، لكن الجماعة لم ترد بعد على ذلك الاتهام.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحاكم الإقليمي لإقليم قندهار، باهر أحمدي إن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل قائد شرطة محلي سابق في الإقليم بجنوب أفغانستان، وقتلوا والده واثنين من أقربائه.

وتمكن قائد الشرطة من النجاة من الهجوم.

وتابع أحمدي أن السبب وراء الهجوم لم يتضح بعد.

وفي إقليم باكتيا جنوب البلاد، احتجزت حركة طالبان ثمانية أشخاص كرهائن في محاولة لممارسة ضغط على السكان المحليين، حتى يقطع أقرباؤهم العلاقات مع الحكومة، طبقا لما ذكره عضو مجلس الإقليم، جانات خان سامكاناي.

وأضاف أنه من بين الرهائن، ابن مسؤول المنطقة.

وأصيب مدنيان أيضا في هجوم بقذائف هاون شنته حركة طالبان في إقليم ننكارهار، طبقا لمتحدث إقليمي.

وكتب متحدث باسم مجلس الأمن الأفغاني، جاويد فيصل في تغريدة له على موقع (تويتر) اليوم السبت أنه خلال أعمال عنف قتلت حركة طالبان 23 مدنيا في الأسبوع الماضي وأصابت 45 آخرين.

كان مئات من أفراد قوات الأمن الأفغانية ومدنيون قد قتلوا في الأسابيع الأخيرة، فيها تواصل طالبان هجماتها على القوات الحكومية.

وحذرت الحكومة من أن ارتفاع أعمال العنف ربما يعرض عملية السلام مع طالبان لمخاطر.

وفي الوقت نفسه، قتل أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن في كمين نصبته حركة طالبان بإقليم أوروزجان جنوب البلاد، طبقا لما ذكره نائب حاكم الإقليم، محمد سادات ناصري.

وأصيب ستة آخرون أيضا في الحادث، الذي وقع في عاصمة الإقليم، ترينكوت ، طبقا لما قاله ناصري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأصابت قنبلة مغناطيسية مسؤولا دفاعيا أفغانيا وسائقه في العاصمة الأفغانية، كابول، طبقا لتقارير وسائل إعلام محلية.

ولم يتسن لـ(د.ب.أ) الوصول إلى المسؤولين الأمنيين للتحققق من الحادث من مصدر مستقل. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.

وعلى الرغم من الهجمات، أطلقت طالبان سراح 17 سجينا في إقليم غور غرب البلاد، طبقا لما ذكره سهيل شاهين ، متحدث باسم الجماعة.