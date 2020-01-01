قطر تسجل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى عدم تسجيل أية وفيات جديدة بالفيروس

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إلى تسجيل 701 حالات تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء إلى 98 ألفًا و934.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 560 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 12 مليون إصابة.