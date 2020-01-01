«العالمية للطيران» تقترض 100 مليون جنيه من بنك محلى

قال أحمد إسماعيل رئيس الشركة العالمية للطيران إن شركته تمكنت من اقتراض 100 مليون جنيه من احد البنوك المحلية بغرض سداد المستحقات المتراكمة عليها وهى قيمة إيجارات الطائرات الجديدة التى تعاقدت على شرائها كذلك مصروفات صيانة الطائرات.

وتمتلك الشركة 6 طائرات منها ثلاث طائرات مملوكة بشكل نهائى والباقى بنظام التأجير التشغيلى.

كما تقوم الشركة بسداد إيجارات إيواء الطائرات للشركة المصرية للمطارات وكذلك إيجار المكاتب الإدارية بداخل المطارات المحلية.

وتعانى شركات الطيران من تراكم الخسائر الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا، والذى دفعها إلى الاقتراض من البنوك لتمويل سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها، حيث طلبت الشركة القابضة لمصر للطيران الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه من بنكى الأهلى المصرى ومصر، بغرض سداد أقساط القروض الخارجية المستحقة على الشركة فى ظل توقف حركة الإيرادات الناتجة عن فيروس كورونا البالغة 3 مليارات جنيه شهريًا، تبعا لتصريحات الطيار محمد رشدى زكريا رئيس الشركة، مضيفًا أن قيمة الخسائر بلغت نحو 3 مليارات جنيه منذ أزمة انتشار وباء فيروس كورونا بواقع مليار جنيه شهريًا.

وقالت مصادر مصرفية إن الشركة تعتزم الحصول على القرض بضمانة من وزارة المالية التى سبق اقرضت الشركة تمويل بقيمة 2 مليار جنيه لتعويض الخسائر التى تعرضت لها منذ فرض حظر السفر والطيران.