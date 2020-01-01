وزير النقل: الرئيس وجه بمد قطارات الدرجة الثالثة بالتكيفات في انحياز للمواطن البسيط

الوزير: تكلفة القطار الجديد في السكة الحديد تبلغ 3 ملايين دولار

الوزير: إهدار 50 مليون جنيه شهريا بسبب «التزويغ» من تذاكر القطارات



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماع مع رئيس هيئة السكك الحديدية بمد قطارات الدرجة الثالثة بالتكيفات، متابعًا: «الرئيس انحاز إلى المواطن البسيط».

وعن زيادة أسعار القطارات كما يتردد في يوم 6 أغسطس المقبل، علق وزير النقل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «نخلي الناس تعيّد الأول»، مشيرًا إلى أن تكلفة القطار الجديد في السكة الحديد تبلغ ثلاثة ملايين دولار، كما يتم إهدار 50 مليون جنيه شهريا بسبب «التزويغ» من تذاكر القطارات.

وشدد الوزير على مواجهة مافيا سوق تذاكر السكة الحديد السوداء بكل قوة وحزم، مناشدًا الركاب عدم الانسياق وراء مافيا السوق السوداء للحصول على تذاكر عيد الأضحى، مؤكدا أنه سيتم توفير تذكرة لكل شخص يريد حجز تذاكر خلال فترة الأعياد، معلنا أن الحجز متوفر من خلال شباك التذاكر ومكاتب البريد وعبر الإنترنت.