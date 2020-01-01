الاتحاد الأوروبي يمنح مساعدات بنحو 600 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الجمعة، على تخصيص ما يقرب من 600 مليون يورو (680 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية لدعم اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة.

وفازت تركيا بنصيب الأسد من تلك الأموال، حيث منح نواب البرلمان الأوروبي الضوء الاخضر لتقديم 485 مليون يورو لها لضمان استمرار المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين بها .

وتأتي هذه الأموال بالإضافة إلى مبلغ 6 مليارات يورو للاجئين التي وعد بها الاتحاد الأوروبي تركيا، كجزء من اتفاق عام 2016 للحد من تدفق المهاجرين إلى دول التكتل. وتستضيف تركيا 6ر3 مليون لاجئ سوري.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش :"سيدعم الاتحاد الأوروبي اللاجئين في تركيا، طالما استمرت الاحتياجات الإنسانية. ويكشف هذا التمويل الجديد عن قلقنا العميق على الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما الآن بعد أن زاد فيروس كورونا المستجد من تفاقم وضعهم المتردي بالفعل".

وفي نفس التصويت، وافق برلمان الاتحاد الأوروبي أيضاً على خطة دعم للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان بمبلغ 100 مليون يورو.